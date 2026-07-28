Este martes, 28 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 6311 - Palito

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 28 de julio

1° 6311 11° 0518 2° 3641 12° 8659 3° 8386 13° 6144 4° 2897 14° 1075 5° 9203 15° 2693 6° 7013 16° 8077 7° 2481 17° 2760 8° 4992 18° 8115 9° 7667 19° 0488 10° 4892 20° 0212

¿Qué significa soñar con Palito?

Soñar con el Palito puede simbolizar sencillez y enfoque: una invitación a reducir lo complejo y apoyarte en lo esencial para avanzar.

También puede aludir a dirección y perseverancia; si el palito está firme, sugiere seguridad en tus decisiones y si está roto, advierte fragilidad o límites por atender.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.