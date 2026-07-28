La Quiniela de Entre Ríos realizó este martes, 28 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 5068 - Sobrinos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 28 de julio

1° 5068 11° 0641 2° 0875 12° 0305 3° 8023 13° 9334 4° 2256 14° 5159 5° 6290 15° 9628 6° 5293 16° 5089 7° 4838 17° 6180 8° 3076 18° 7831 9° 8785 19° 1793 10° 8197 20° 8391

¿Qué significa soñar con Sobrinos?

Soñar con los sobrinos simboliza afecto, protección y el rol que asumes en la familia; refleja el deseo de cuidar, guiar y compartir valores.

Si el sueño es armonioso, sugiere unión y alegría; si es tenso, advierte responsabilidades pendientes, límites por definir o preocupación por su bienestar.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.