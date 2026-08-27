Este jueves, 27 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 8201 - Agua

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 27 de agosto

1° 8201 11° 9266 2° 1893 12° 5135 3° 0195 13° 7612 4° 2793 14° 7176 5° 3700 15° 2251 6° 3351 16° 9282 7° 2112 17° 9577 8° 2305 18° 7511 9° 6746 19° 7874 10° 1293 20° 2186

¿Qué significa soñar con Agua?

Soñar con el Agua refleja tu mundo emocional; si es clara y calma, indica paz, claridad y renovación.

Si el Agua está turbia o agitada, sugiere tensiones, cambios desbordados o la necesidad de poner límites.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.