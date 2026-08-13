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Este jueves, 13 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 3855 - La Música

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 13 de agosto

 3855 11° 0748 
 2°1302 12° 1274
 3°7391 13° 5836 
 4°3064 14° 7617 
 5°3574 15° 7562 
 6°5325 16° 0581 
 7°8134 17° 5246 
 8°5106 18° 8329 
 9°218519° 3988 
 10°7282 20° 1739 

¿Qué significa soñar con La Música?

Soñar con La Música refleja tu estado emocional y la búsqueda de armonía interior; simboliza creatividad, inspiración y deseo de expresarte.

Si la melodía es agradable, indica bienestar y conexiones positivas; si es disonante, advierte tensiones internas o mensajes que no estás escuchando.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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