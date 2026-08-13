La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 13 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 2739 - Lluvia

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 13 de agosto

1° 2739 11° 1001 2° 4450 12° 4152 3° 6073 13° 9275 4° 1244 14° 3649 5° 5388 15° 2967 6° 9621 16° 4206 7° 0005 17° 2224 8° 1388 18° 5120 9° 4691 19° 2255 10° 3817 20° 9416

¿Qué significa soñar con Lluvia?

Soñar con la lluvia suele simbolizar limpieza, renovación y liberación emocional, señalando nuevas oportunidades o sanación.

Si la lluvia es suave sugiere calma y abundancia; si es intensa o tormentosa, indica tensiones, tristeza o necesidad de desahogo.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.