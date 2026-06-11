En las profundidades del mar Mediterráneo , un equipo de arqueólogos logró descubrir 22 bloques monumentales del Faro de Alejandría, que permanecieron sumergidos durante siglos en el puerto oriental de Egipto.

Este hallazgo integra el proyecto internacional PHAROS , una colaboración entre el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, liderado por la arqueóloga Isabelle Hairy y el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, junto con la Fundación Dassault Systèmes.

La misión de la operación consiste en escanear los elementos encontrados con el fin de reconstruir digitalmente la estructura milenaria, considerada una de las 7 maravillas del viejo mundo.

El proyecto PHAROS busca recuperar los bloques del Faro de Alejandría para una reconstrucción digital (Fuente: GEDEON Programmes / CEAlex / Archeology News).

Rescatan del mar el Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

Los bloques fueron rescatados luego de 3 décadas de investigaciones submarinas, iniciadas por Yves Empereur, quien identificó los primeros vestigios del faro sumergido. Ahora, con nueva tecnología, el equipo logró recuperar las piezas más imponentes.

Si bien las ruinas hundidas eran visibles desde 1968 , hace más de 20 años que se lleva a cabo un trabajo arqueológico sistemático. En 1994, el arqueólogo francés Jean-Yves Empereur dirigió una exploración a gran escala y documentó más de 3300 objetos, incluyendo esfinges, obeliscos, columnas y bloques de granito.

Entre los elementos extraídos hay dinteles, jambas, umbrales y losas de pavimento, con pesos que oscilan entre 70.000 y 80.000 kilos cada uno. Estas piezas formaban parte de la entrada monumental del Faro, cuya arquitectura combinaba técnicas egipcias y griegas.

Descubre la reconstrucción digital de fragmentos arquitectónicos en el fondo marino

Más de 100 de estos fragmentos arquitectónicos han sido escaneados digitalmente en el fondo marino durante la última década. Para complementar la reconstrucción digital, un equipo de expertos —que incluye historiadores, arqueólogos, numismáticos y arquitectos— realiza una recopilación que incluye descripciones y representaciones antiguas de la torre.

Cada uno de estos bloques, que pesan hasta 80 toneladas, será escaneado mediante fotogrametría detallada. Los especialistas de la Fundación Dassault Systèmes examinarán digitalmente y reposicionarán virtualmente los bloques como si fueran piezas de un vasto rompecabezas arqueológico.

Antiguo mosaico representando el Faro de Alejandría (Fuente: Qasr Libya Museum).

La historia del Faro de Alejandría y su impacto

El Faro de Alejandría se construyó a principios del siglo III antes de Cristo, bajo el reinado de Ptolomeo I Sóter. Fue edificado por el arquitecto griego Sóstrato de Cnido y alcanzaba más de 100 metros de altura sobre la isla de Faro, orientando a las embarcaciones con seguridad a través de las peligrosas aguas costeras de Alejandría.

Ostentó el título de la estructura más alta del mundo construida por el hombre durante más de 1600 años, hasta que un terremoto en 1303 lo inutilizó. Las piedras restantes fueron reutilizadas por el sultán Al-Ashraf Sayf al-Din Qa’it Bay para edificar una fortaleza en el mismo lugar en 1477.

Exposiciones sobre el Faro de Alejandría: historia y hallazgos

El equipo de arqueólogos planea llevar a cabo exposiciones en Egipto y en otras partes del mundo para mostrar los hallazgos del Faro de Alejandría. Estos eventos brindarán la oportunidad de educar al público sobre la historia y la importancia de esta estructura icónica en la civilización antigua.

A medida que avanzan las investigaciones, los científicos esperan descubrir más información sobre las técnicas de construcción utilizadas en el Faro. Las colaboraciones internacionales seguirán siendo clave para comprender mejor este patrimonio cultural sumergido y su impacto en el comercio marítimo de la época.