En esta noticia
Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 27 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 0345 - El Vino
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 27 de julio
|1°
|0345
|11°
|9122
|2°
|4764
|12°
|6404
|3°
|3061
|13°
|1689
|4°
|7266
|14°
|2656
|5°
|5739
|15°
|7241
|6°
|7863
|16°
|4833
|7°
|9447
|17°
|3623
|8°
|1091
|18°
|4894
|9°
|6365
|19°
|2627
|10°
|4360
|20°
|6093
¿Qué significa soñar con El Vino?
Soñar con el vino suele simbolizar celebración, placer y conexión social, señalando gratitud y momentos de disfrute.
Si aparece agrio, en exceso o derramado, advierte sobre descontrol, escapismo o decisiones nubladas que conviene moderar.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.