Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 27 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 0345 - El Vino

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 27 de julio

1° 0345 11° 9122 2° 4764 12° 6404 3° 3061 13° 1689 4° 7266 14° 2656 5° 5739 15° 7241 6° 7863 16° 4833 7° 9447 17° 3623 8° 1091 18° 4894 9° 6365 19° 2627 10° 4360 20° 6093

¿Qué significa soñar con El Vino?

Soñar con el vino suele simbolizar celebración, placer y conexión social, señalando gratitud y momentos de disfrute.

Si aparece agrio, en exceso o derramado, advierte sobre descontrol, escapismo o decisiones nubladas que conviene moderar.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.