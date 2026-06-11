Una nueva tendencia está experimentando un notable crecimiento en el ámbito de la cocina. Los hornos a gas con hornallas integradas y el microondas han quedado atrás, ya que un número cada vez mayor de hogares opta por una distribución distinta de los electrodomésticos que incorpora tecnologías innovadoras. Los recientes avances han sido diseñados con el objetivo de optimizar el espacio y mejorar la experiencia culinaria.

Este cambio sugiere separar el horno del anafe y posicionarlos en diferentes secciones de la cocina. De este modo, el horno se convierte en un elemento empotrable en un mueble, mientras que las hornallas se instalan sobre la mesada o en una isla.

La tendencia emergente que sustituye a los hornos convencionales

En lugar de un único electrodoméstico que concentra ambas funciones, esta tendencia permite distribuir el horno y las hornallas estratégicamente según el espacio disponible, el flujo de trabajo y las preferencias estéticas.

El resultado es una cocina más moderna, versátil y funcional , que deja atrás para siempre el formato tradicional.

Esta nueva forma de organizar la cocina no solo redefine la estética, sino que también amplía las posibilidades de personalización. Cada ambiente puede adaptarse al estilo de vida de quienes lo utilizan, lo que resulta complicado de lograr con una cocina tradicional.

El horno empotrable se integra directamente en un mueble, generalmente a media altura, lo que facilita su uso y mejora la comodidad. Las hornallas se colocan sobre la mesada o una isla, liberando espacio y aportando un diseño más limpio y ordenado.

Ventajas de separar electrodomésticos en tu cocina

Uno de los principales beneficios de esta tendencia es la optimización del espacio. Al separar los electrodomésticos, se gana superficie de encimera, lo que facilita la preparación de alimentos y genera una sensación visual más despejada y organizada.

Además, esta tendencia ofrece la posibilidad de elegir hornos de mayor capacidad , ideales para quienes disfrutan de hornear o cocinar grandes porciones. Al no depender del formato estándar de una cocina tradicional, las opciones son mucho más amplias.

Otro punto clave es la versatilidad en el diseño. El horno empotrable puede colocarse en la ubicación más cómoda, mientras que el anafe se adapta al flujo de trabajo de la cocina. Esto permite crear un espacio funcional y personalizado.

¿Cómo el minimalismo influye en el diseño de cocinas 2026?

El diseño de interiores para 2026 destaca una clara inclinación hacia el “minimalismo inteligente”, con el objetivo de suprimir el ruido visual en la cocina, priorizando la implementación de soluciones integradas y dispositivos multifuncionales.

Las tendencias más relevantes incluyen el uso de electrodomésticos “todo en uno”, que reemplazan la función de varios aparatos, así como la integración de la heladera y pequeños electrodomésticos dentro del mobiliario, logrando así una estética depurada y funcional.

1. Dispositivos “Todo en Uno”

La tendencia más significativa es el reemplazo de electrodomésticos con una única función por dispositivos híbridos de alta tecnología:

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L : este modelo se presenta como el sucesor de la freidora de aire tradicional, integrando funciones de horno de convección y deshidratador de alimentos .

Doble zona de cocción : se imponen dispositivos inteligentes que incorporan tecnología de doble zona, permitiendo la preparación simultánea de dos platos distintos con hasta 9 funciones preestablecidas.

Sustitutos de la tostadora: nuevos aparatos multifuncionales están desplazando la tostadora clásica, ofreciendo mayor versatilidad para el desayuno en un solo equipo.

2. Integración al mobiliario

Adiós a la heladera a la vista : la tendencia actual persigue la integración de la heladera directamente en el mobiliario de cocina, proporcionando un acabado prolijo y minimalista.

Muebles desayunadores y columnas despensa : se popularizan soluciones como el : se popularizan soluciones como el mueble desayunador para ocultar cafeteras y pavas eléctricas, liberando la mesada de cables y aparatos.

Islas con guardado: en lugar de meras superficies de apoyo, las islas ahora funcionan como centros de almacenamiento estratégicos para pequeños electrodomésticos.

Nuevas cocinas: sostenibilidad, eficiencia y personalización

Cada vez más diseñadores integran tecnología avanzada en la cocina. Se prevén cambios con soluciones que permiten mayor eficiencia y facilitan la limpieza, adaptándose a las necesidades modernas.

El auge de la sostenibilidad también influye en las elecciones. Electrodomésticos con bajo consumo energético y materiales reciclables ganan popularidad, promoviendo un estilo de vida más consciente y responsable.