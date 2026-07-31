La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 31 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 9494 - Cementerio

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 31 de julio

1° 9494 11° 8864 2° 1612 12° 3925 3° 1767 13° 5392 4° 2720 14° 4558 5° 0026 15° 6017 6° 1802 16° 6395 7° 7107 17° 5747 8° 0948 18° 9074 9° 3353 19° 3655 10° 5562 20° 9479

¿Qué significa soñar con Cementerio?

Soñar con el Cementerio suele simbolizar cierres, duelo y la necesidad de soltar etapas pasadas. Invita a revisar recuerdos y emociones no resueltas para poder avanzar.

También puede señalar transformación y renacimiento tras concluir un ciclo. Según el contexto del sueño, sugiere honrar lo vivido y abrirse a nuevos comienzos.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.