La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 30 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 3940 - El Cura

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 30 de julio

1° 3940 11° 8506 2° 1215 12° 1238 3° 5119 13° 7467 4° 8278 14° 7320 5° 2559 15° 0356 6° 9094 16° 5639 7° 7949 17° 3260 8° 6305 18° 8783 9° 5761 19° 9036 10° 2965 20° 9072

¿Qué significa soñar con El Cura?

Soñar con un cura suele simbolizar búsqueda de guía espiritual, necesidad de perdón y reconciliación interna. Indica un momento de reflexión sobre tus valores y decisiones.

Si el cura aparece amable y cercano, augura paz y apoyo; si es severo o distante, puede reflejar culpa, autoexigencia o presión social y familiar.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.