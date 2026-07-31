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Durante este jueves, 30 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 7428 - El Cerro
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 30 de julio
|1°
|7428
|11°
|1503
|2°
|9586
|12°
|2002
|3°
|8278
|13°
|2919
|4°
|4298
|14°
|6720
|5°
|6862
|15°
|6525
|6°
|7231
|16°
|6813
|7°
|3381
|17°
|8589
|8°
|7831
|18°
|3175
|9°
|1139
|19°
|3357
|10°
|2543
|20°
|9686
¿Qué significa soñar con El Cerro?
Soñar con El Cerro simboliza metas altas y deseo de superación; subirlo sugiere esfuerzo, constancia y esperanza.
Si lo ves lejano o inaccesible, refleja obstáculos o dudas; alcanzarlo indica logro, claridad y nueva perspectiva.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.