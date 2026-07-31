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Durante este jueves, 30 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 7428 - El Cerro

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 30 de julio

 7428 11° 1503 
 2°9586 12° 2002
 3°8278 13° 2919 
 4°4298 14° 6720 
 5°6862 15° 6525 
 6°7231 16° 6813 
 7°3381 17° 8589 
 8°7831 18° 3175 
 9°113919° 3357 
 10°2543 20° 9686 

¿Qué significa soñar con El Cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas altas y deseo de superación; subirlo sugiere esfuerzo, constancia y esperanza.

Si lo ves lejano o inaccesible, refleja obstáculos o dudas; alcanzarlo indica logro, claridad y nueva perspectiva.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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