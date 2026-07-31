Durante este jueves, 30 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 7428 - El Cerro

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 30 de julio

1° 7428 11° 1503 2° 9586 12° 2002 3° 8278 13° 2919 4° 4298 14° 6720 5° 6862 15° 6525 6° 7231 16° 6813 7° 3381 17° 8589 8° 7831 18° 3175 9° 1139 19° 3357 10° 2543 20° 9686

¿Qué significa soñar con El Cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas altas y deseo de superación; subirlo sugiere esfuerzo, constancia y esperanza.

Si lo ves lejano o inaccesible, refleja obstáculos o dudas; alcanzarlo indica logro, claridad y nueva perspectiva.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.