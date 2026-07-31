La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 31 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 1963 - Casamiento

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 31 de julio

1° 1963 11° 9269 2° 7352 12° 4104 3° 0986 13° 1217 4° 7919 14° 7763 5° 7159 15° 5928 6° 4874 16° 0004 7° 0062 17° 2847 8° 3262 18° 5413 9° 8666 19° 7396 10° 6121 20° 1911

¿Qué significa soñar con Casamiento?

Soñar con el casamiento simboliza unión, compromiso y un nuevo comienzo; señala integración interna y preparación para cambios importantes.

Si hay ansiedad, puede reflejar miedo al compromiso o presión social; también puede aludir a acuerdos o decisiones clave, no necesariamente a una boda real.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.