Este viernes, 7 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 9515 - Niña Bonita

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 7 de agosto

1° 9515 11° 8750 2° 2015 12° 0600 3° 0192 13° 1420 4° 2492 14° 2774 5° 2629 15° 1951 6° 2730 16° 8335 7° 6567 17° 9534 8° 6064 18° 3385 9° 3744 19° 7936 10° 2799 20° 7651

¿Qué significa soñar con Niña Bonita?

Soñar con La Niña Bonita suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y el impulso de proteger o ser protegido. Refleja ternura, esperanza y el deseo de reconectar con la alegría simple.

También puede señalar idealización y presión por la apariencia: búsqueda de aprobación, miedo a crecer o a mostrar vulnerabilidad. Atiende la emoción del sueño para ver qué parte de ti pide cuidado.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.