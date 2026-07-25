La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 25 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 3651 - Serrucho

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 25 de julio

1° 3651 11° 7912 2° 7572 12° 9048 3° 9302 13° 7465 4° 3078 14° 1984 5° 5303 15° 5642 6° 0006 16° 9736 7° 2246 17° 4577 8° 6457 18° 7977 9° 5085 19° 4424 10° 6301 20° 4638

¿Qué significa soñar con Serrucho?

Soñar con El Serrucho puede indicar la necesidad de cortar con lo que estorba, tomar decisiones firmes y avanzar con disciplina. También sugiere esfuerzo para construir o reparar áreas de tu vida.

Si alude a la canción o baile, simboliza desinhibición, celebración y energía social. El contexto del sueño invita a equilibrar la diversión con límites personales.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.