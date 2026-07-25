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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 24 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 8772 - Sorpresa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 24 de julio
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¿Qué significa soñar con Sorpresa?
Soñar con la Sorpresa sugiere acontecimientos inesperados que traen cambios y posibles oportunidades. Invita a mantener apertura y curiosidad.
También puede reflejar inquietud ante lo imprevisto o temor a perder control. El mensaje es cultivar flexibilidad y confianza para adaptarte.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.