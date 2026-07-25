La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 24 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 6056 - La Caída

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 24 de julio

1° 6056 11° 5908 2° 9664 12° 1890 3° 7912 13° 0675 4° 2319 14° 3474 5° 0656 15° 0940 6° 3734 16° 1045 7° 9546 17° 2668 8° 4467 18° 1727 9° 9557 19° 1934 10° 1636 20° 4454

¿Qué significa soñar con La Caída?

Soñar con La Caída suele reflejar inseguridad, miedo a perder el control o al fracaso. Indica sensación de vulnerabilidad ante cambios o presiones.

También puede ser un llamado a soltar y reconstruir sobre bases más firmes. Si no tocas fondo en el sueño, sugiere que aún tienes recursos para recuperar el equilibrio.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.