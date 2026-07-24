Este viernes, 24 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 8730 - Santa Rosa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 24 de julio

1° 8730 11° 2568 2° 0522 12° 2929 3° 4988 13° 7379 4° 5069 14° 6083 5° 2939 15° 4025 6° 0222 16° 2121 7° 0871 17° 2544 8° 6132 18° 3543 9° 2585 19° 8524 10° 3089 20° 5898

¿Qué significa soñar con Santa Rosa?

Soñar con la Santa Rosa simboliza protección espiritual, consuelo y esperanza; sugiere que la fe guiará tus decisiones.

También indica un llamado a la humildad y al servicio, fomentando pureza de intención y caridad.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.