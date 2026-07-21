Durante este martes, 21 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 0236 - La Manteca

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 21 de julio

1° 0236 11° 8979 2° 9752 12° 3509 3° 3057 13° 1442 4° 5706 14° 2644 5° 6670 15° 0017 6° 5096 16° 5364 7° 6321 17° 3336 8° 6300 18° 2962 9° 6899 19° 0512 10° 5251 20° 8399

¿Qué significa soñar con La Manteca?

Soñar con La Manteca simboliza abundancia, confort y asuntos que se vuelven más fáciles. Invita a nutrirte y a disfrutar, pero con moderación.

Si aparece rancia, derramada o en exceso, alerta sobre indulgencia y decisiones resbaladizas. También sugiere suavizar un conflicto con tacto.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.