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Durante este martes, 21 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 0236 - La Manteca

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 21 de julio

 0236 11° 8979 
 2°9752 12° 3509
 3°3057 13° 1442 
 4°5706 14° 2644 
 5°6670 15° 0017 
 6°5096 16° 5364 
 7°6321 17° 3336 
 8°6300 18° 2962 
 9°689919° 0512 
 10°5251 20° 8399 

¿Qué significa soñar con La Manteca?

Soñar con La Manteca simboliza abundancia, confort y asuntos que se vuelven más fáciles. Invita a nutrirte y a disfrutar, pero con moderación.

Si aparece rancia, derramada o en exceso, alerta sobre indulgencia y decisiones resbaladizas. También sugiere suavizar un conflicto con tacto.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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