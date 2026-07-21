La actualización ofrece mayor flexibilidad; no obstante, también introduce nuevas condiciones que es esencial conocer antes de preparar la valija.

En los aeropuertos más importantes —incluido Ezeiza— se ha implementado una nueva reglamentación que modifica uno de los aspectos más restrictivos para los pasajeros: el transporte de líquidos en el equipaje de mano.

La actualización ofrece mayor flexibilidad; no obstante, también introduce nuevas condiciones que es esencial conocer antes de preparar la valija.

Modificaciones en el equipaje de cabina

La reciente normativa permitirá a los pasajeros transportar una mayor cantidad de líquidos y en envases más grandes, siempre que el aeropuerto cuente con tecnología de control avanzada.

Esto representa un alivio para aquellos que llevan productos de higiene, cosméticos o bebidas.

Cambia el equipaje de mano: cómo es la nueva reglamentación que deberán cumplir todos los pasajeros (foto: archivo).

Durante años, los líquidos se restringieron a envases de hasta 100 ml, en una bolsa transparente, con un límite total de 1 litro por pasajero.

Adicionalmente, será factible trasladar bebidas alcohólicas en el equipaje de mano, siempre que el contenido no supere el 70% de alcohol por volumen. Cabe destacar que las bebidas no podrán ser consumidas durante el vuelo.

Mayor precisión en controles de seguridad con escáneres avanzados

La adopción de escáneres de última generación en los controles de seguridad se lleva a cabo con la finalidad de optimizar los procesos en estos entornos.

Estos dispositivos brindan la capacidad de analizar el contenido del equipaje con una precisión superior, lo que permite la flexibilización de las restricciones sin comprometer la seguridad aérea.

En los aeropuertos que han integrado esta tecnología, se considera la autorización de envases de hasta varios litros, aunque la implementación de esta medida no presenta uniformidad .

Nuevas normas para transportar líquidos en aeropuertos argentinos

En aeropuertos como Ezeiza, se ha permitido transportar una mayor cantidad de líquidos en cabina, incluyendo bebidas alcohólicas y perfumes, aunque bajo ciertas condiciones específicas:

Deben observarse los límites de seguridad y control

La graduación alcohólica no debe exceder ciertos niveles

Pueden variar según el destino o tipo de vuelo

Qué líquidos se permiten en el equipaje de mano

En términos amplios, los productos aprobados siguen siendo los mismos:

Perfumes y cosméticos

Cremas y geles

Pasta dental

Bebidas (en ciertas circunstancias)

En resumen, los productos aceptados en el mercado son consistentes y permanecen inalterados.

Mejoras en controles de seguridad para agilizar viajes

Los controles de seguridad se ajustan en otras naciones, permitiendo también el traslado de líquidos en mayores cantidades. Esta tendencia podría ampliarse a diversas regiones en el futuro.

Expertos sostienen que la nueva reglamentación favorece a los viajeros frecuentes. Se aconseja a los pasajeros que se informen sobre las normativas específicas de cada aeropuerto antes de volar.

Los aeropuertos trabajan en una comunicación clara sobre las nuevas normas. Se publican carteles informativos en diferentes idiomas para guiar a los pasajeros en su traslado de líquidos. Pronto se evaluará la expansión de la tecnología de escaneo en más terminales. Esto podría incentivar la modernización de la infraestructura en aeropuertos de diversas regiones.