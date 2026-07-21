Durante este lunes, 20 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 3460 - La Virgen

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 20 de julio

1° 3460 11° 9532 2° 6004 12° 2089 3° 3215 13° 7681 4° 2966 14° 4789 5° 4633 15° 0458 6° 0938 16° 2852 7° 8266 17° 1125 8° 9846 18° 0653 9° 5678 19° 8504 10° 1493 20° 9661

¿Qué significa soñar con La Virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y esperanza; puede indicar búsqueda de guía espiritual, fe o pureza interior.

También puede reflejar necesidad de perdón o apoyo materno, deseo de paz ante preocupaciones, o un llamado a la introspección y la compasión.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.