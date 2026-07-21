Durante este lunes, 20 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 3460 - La Virgen
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 20 de julio
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|9532
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|0458
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|1125
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|8504
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|1493
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|9661
¿Qué significa soñar con La Virgen?
Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y esperanza; puede indicar búsqueda de guía espiritual, fe o pureza interior.
También puede reflejar necesidad de perdón o apoyo materno, deseo de paz ante preocupaciones, o un llamado a la introspección y la compasión.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.