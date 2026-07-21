Durante este lunes, 20 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 3034 - La Cabeza

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 20 de julio

1° 3034 11° 0756 2° 1273 12° 8012 3° 4450 13° 8074 4° 9669 14° 7388 5° 7669 15° 8296 6° 3577 16° 0363 7° 0618 17° 3161 8° 4913 18° 9465 9° 8596 19° 2069 10° 9331 20° 1966

¿Qué significa soñar con La Cabeza?

Soñar con la cabeza simboliza la mente, las ideas y la identidad; señala necesidad de claridad, ordenar pensamientos y tomar decisiones con lógica e intuición.

Una cabeza pesada, herida o desproporcionada sugiere estrés o ego; una cabeza despejada y serena indica enfoque, autoconocimiento y liderazgo.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.