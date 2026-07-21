Durante este lunes, 20 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 3034 - La Cabeza
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 20 de julio
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|0756
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|4450
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|8074
|4°
|9669
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|7388
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|7669
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|8296
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|3577
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|0363
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|0618
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|3161
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|4913
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|9465
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|8596
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|10°
|9331
|20°
|1966
¿Qué significa soñar con La Cabeza?
Soñar con la cabeza simboliza la mente, las ideas y la identidad; señala necesidad de claridad, ordenar pensamientos y tomar decisiones con lógica e intuición.
Una cabeza pesada, herida o desproporcionada sugiere estrés o ego; una cabeza despejada y serena indica enfoque, autoconocimiento y liderazgo.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.