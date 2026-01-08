En esta noticia

Este jueves, 8 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 6930 - Santa Rosa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 8 de enero

 6930 11° 8194 
 2°4774 12° 0484
 3°0432 13° 4590 
 4°1675 14° 3026 
 5°8994 15° 9972 
 6°0366 16° 6667 
 7°6829 17° 2751 
 8°0313 18° 3072 
 9°617919° 1289 
 10°2460 20° 8659 

¿Qué significa soñar con Santa Rosa?

Soñar con la Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que se debe confiar en la fe y en las fuerzas superiores.

Además, la Santa Rosa puede representar la pureza y la devoción. Soñar con ella puede indicar un deseo de conexión con lo divino y un anhelo de vivir con integridad y amor hacia los demás.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

