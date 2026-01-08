Este jueves, 8 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6930 - Santa Rosa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 8 de enero
|1°
|6930
|11°
|8194
|2°
|4774
|12°
|0484
|3°
|0432
|13°
|4590
|4°
|1675
|14°
|3026
|5°
|8994
|15°
|9972
|6°
|0366
|16°
|6667
|7°
|6829
|17°
|2751
|8°
|0313
|18°
|3072
|9°
|6179
|19°
|1289
|10°
|2460
|20°
|8659
¿Qué significa soñar con Santa Rosa?
Soñar con la Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que se debe confiar en la fe y en las fuerzas superiores.
Además, la Santa Rosa puede representar la pureza y la devoción. Soñar con ella puede indicar un deseo de conexión con lo divino y un anhelo de vivir con integridad y amor hacia los demás.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.