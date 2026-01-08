Este jueves, 8 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 6930 - Santa Rosa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 8 de enero

1° 6930 11° 8194 2° 4774 12° 0484 3° 0432 13° 4590 4° 1675 14° 3026 5° 8994 15° 9972 6° 0366 16° 6667 7° 6829 17° 2751 8° 0313 18° 3072 9° 6179 19° 1289 10° 2460 20° 8659

¿Qué significa soñar con Santa Rosa?

Soñar con la Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que se debe confiar en la fe y en las fuerzas superiores.

Además, la Santa Rosa puede representar la pureza y la devoción. Soñar con ella puede indicar un deseo de conexión con lo divino y un anhelo de vivir con integridad y amor hacia los demás.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.