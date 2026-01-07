Esta ciudad argentina implementará un sistema de tranvía urbano que promete minimizar los tiempos de viaje y optimizar la conexión entre el norte y el sur del área metropolitana local.

Con una inversión proyectada de u$s 500 millones, la iniciativa busca transformar el transporte público y aliviar la congestión en una de las ciudades con mayor tráfico vehicular de Argentina.

Además del impacto inmediato en la movilidad de la ciudad de Rosario, el proyecto se integra en una estrategia más amplia para modernizar el sistema de transporte.

¿Cuáles son las características del nuevo tranvía urbano que está proponiendo Rosario?

El objetivo es conectar los sectores más poblados de la ciudad con el centro en menos de 10 minutos, frente a los tiempos actuales que pueden triplicarse en horas pico.

El proyecto prevé un trazado de aproximadamente 35 kilómetros que uniría Villa Gobernador Gálvez con Granadero Baigorria, atravesando los principales corredores urbanos de Rosario.

El tranvía conectará dos puntos estratégicos d ela ciudad.

A diferencia de otros sistemas ferroviarios, no requerirá túneles ni estructuras elevadas, sino que se instalará sobre avenidas y espacios públicos existentes, lo que reduce tiempos de obra y costos.

¿Cuáles son las estaciones propuestas para el nuevo tranvía?

Aunque la traza final aún se encuentra en estudio, la propuesta inicial contempla estaciones en puntos estratégicos:

Ex Batallón 121

Museo del Deporte

Distrito Sur

La Siberia

Ingeniería

Medicina

Tribunales

HECA

Terminal de Ómnibus

El objetivo del proyecto es agilizar el tránsito.

¿Cuáles son los principales pasos para el proyecto en 2026?

Durante el año 2026, los equipos técnicos de la Provincia, los municipios y el Ente de Coordinación Metropolitana se dedicarán a:

El diseño final de la traza

Los estudios de factibilidad técnica y económica

Las alternativas de financiamiento

¿Cómo afectará el tranvía a la movilidad en Rosario?

El sistema ofrece una serie de beneficios que incluyen:

Movilidad y transporte

Reducción del uso del auto particular

Menos congestión en corredores saturados

Conectividad rápida entre norte y sur

Mejor acceso a universidades, hospitales y zonas comerciales

Economía y desarrollo urbano

Impulso al turismo en áreas ribereñas y culturales

Revalorización de corredores urbanos

Generación de empleo durante la construcción y operación

Mayor integración metropolitana con localidades vecinas

Nuevo tranvía urbano en Argentina mejorará acceso y empleo

El secretario de Vinculación Estratégica, Julián Galdeano, expuso que el objetivo provincial consiste en avanzar en soluciones concretas para la movilidad metropolitana:“Hoy la tecnología permite contar con unidades más económicas, con menor consumo energético y menor costo de instalación, que pueden resolver la conectividad entre Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria”.

Asimismo, subrayó la disponibilidad de créditos internacionales y empresas interesadas en operar el sistema, aunque enfatizó que todo dependerá del diseño final de la traza y del alcance del proyecto.

