Durante décadas, el inodoro tradicional fue un elemento inalterable en los hogares. Sin embargo, los avances tecnológicos están transformando este espacio. El nuevo Numi 2.0 de Kohler combina diseño minimalista con funciones inteligentes que lo convierten en una pieza de lujo para el baño.

Este dispositivo no solo cumple la función básica, sino que incorpora tecnología de última generación para mejorar la experiencia del usuario. Desde comandos por voz hasta iluminación LED personalizada, el concepto de “ir al baño” nunca fue tan sofisticado.

La tendencia no es exclusiva de Estados Unidos. En Japón, los washlets llevan años liderando esta revolución, ofreciendo limpieza con agua, secado con aire caliente y eliminación del papel higiénico. Lo que parecía ciencia ficción ahora es realidad: el inodoro tradicional está quedando atrás y el futuro apunta a la automatización total.

Se despide el inodoro: así es el nuevo dispositivo que lo reemplazará para siempre de todas las casas (foto: archivo).

¿De qué manera funciona un inodoro inteligente?

El Numi 2.0, presentado en la feria CES y destacado por El Debate, detecta al usuario, levanta la tapa automáticamente y ajusta la cantidad de agua según el tiempo de uso. Además, desodoriza y desinfecta para evitar malos olores.

Entre sus funciones más llamativas está la integración con Amazon Alexa, que permite controlar la temperatura del asiento, reproducir música o consultar el clima con simples comandos de voz.

También incluye un sistema de bidet avanzado con varilla de acero inoxidable, ajustes de presión y temperatura y un secador de aire cálido. Todo pensado para eliminar el papel higiénico y mejorar la higiene personal.

Por si fuera poco, cuenta con iluminación LED multicolor para crear ambientes personalizados, desde tonos relajantes hasta luces sincronizadas con música.

Ventajas del inodoro inteligente

Los inodoros inteligentes no solo ofrecen confort, también son más higiénicos y sostenibles. La limpieza con agua reduce bacterias y microorganismos, algo que el papel no logra.

Adiós al inodoro: así es el nuevo aparato que lo reemplazará para siempre en todas las casas. Foto: Kohler

Otra ventaja es la autolimpieza: estos dispositivos se desinfectan solos, evitando la tarea manual y garantizando una higiene impecable. Algunos modelos incluso incorporan luz ultravioleta para esterilización profunda.

Además, disminuyen el consumo de agua gracias a sistemas de descarga optimizados y eliminan la necesidad de productos químicos agresivos, como señala Terra en su informe sobre tendencias 2025.

La comodidad y el diseño del hogar son prioridad, por lo que invertir en un inodoro inteligente puede mejorar la calidad de vida de las personas.

¿Vale la pena invertir u$s 9800 en el Numi 2.0?

El precio continúa siendo un impedimento para numerosos individuos. El Numi 2.0 se encuentra en un rango de u$s 9.800. A pesar de que la inversión inicial es considerable, un número creciente de personas opta por esta tecnología, considerándola una solución a largo plazo.

Como sucedió con otros dispositivos domésticos, los costos disminuirán con el tiempo y surgirán alternativas más asequibles.