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Durante este viernes, 5 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 5077 - Pierna Mujer
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de junio
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¿Qué significa soñar con Pierna Mujer?
Soñar con La Pierna Mujer simboliza avance, autonomía y energía femenina guiando tus decisiones. Indica que confías en tus recursos para seguir tu camino.
También alude a sensualidad y autoestima y a cómo te muestras al mundo. Si aparece herida o inmóvil, advierte de límites, inseguridades o bloqueos.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.