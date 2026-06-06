En esta noticia

Durante este viernes, 5 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 5077 - Pierna Mujer

Te puede interesar

¿Con qué regularidad debe lavarse el pelo? Un estudio detalla cuál es la frecuencia ideal para limpiarlo con shampoo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de junio

 5077 11° 2953 
 2°7332 12° 7719
 3°4835 13° 2158 
 4°8856 14° 8151 
 5°3348 15° 8628 
 6°7880 16° 9426 
 7°6684 17° 3384 
 8°5744 18° 3395 
 9°496519° 5380 
 10°5577 20° 6107 

¿Qué significa soñar con Pierna Mujer?

Soñar con La Pierna Mujer simboliza avance, autonomía y energía femenina guiando tus decisiones. Indica que confías en tus recursos para seguir tu camino.

También alude a sensualidad y autoestima y a cómo te muestras al mundo. Si aparece herida o inmóvil, advierte de límites, inseguridades o bloqueos.

Te puede interesar

Gmail: 4 formas de eliminar espacio en tu cuenta para siempre, sencillo y gratuito

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

Te puede interesar

Cambian las milanesas y pan rallado no va más: la alternativa saludable que tiene el mismo sabor pero protege el corazón y mejora la circulación