Durante este viernes, 5 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 5077 - Pierna Mujer

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de junio

1° 5077 11° 2953 2° 7332 12° 7719 3° 4835 13° 2158 4° 8856 14° 8151 5° 3348 15° 8628 6° 7880 16° 9426 7° 6684 17° 3384 8° 5744 18° 3395 9° 4965 19° 5380 10° 5577 20° 6107

¿Qué significa soñar con Pierna Mujer?

Soñar con La Pierna Mujer simboliza avance, autonomía y energía femenina guiando tus decisiones. Indica que confías en tus recursos para seguir tu camino.

También alude a sensualidad y autoestima y a cómo te muestras al mundo. Si aparece herida o inmóvil, advierte de límites, inseguridades o bloqueos.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.