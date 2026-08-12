Este miércoles, 12 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 5608 - Incendio

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 12 de agosto

1° 5608 11° 5384 2° 9606 12° 5139 3° 6791 13° 6419 4° 3803 14° 0555 5° 3060 15° 6052 6° 2881 16° 8520 7° 8694 17° 5682 8° 2596 18° 0648 9° 2432 19° 6281 10° 1176 20° 4074

¿Qué significa soñar con Incendio?

Soñar con el Incendio suele representar emociones intensas, transformación y purificación; indica cierre de etapas y deseo de cambio.

También puede alertar sobre pérdida de control o ira reprimida; si dominas el fuego, hay superación y si te consume, necesitas poner límites.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.