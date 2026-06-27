En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este viernes, 26 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 8285 (Linterna).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 26 de junio

1° 8285 11° 6245 2° 6548 12° 9360 3° 1400 13° 3644 4° 3866 14° 5192 5° 5746 15° 9436 6° 6715 16° 1572 7° 5108 17° 5726 8° 9476 18° 0912 9° 9988 19° 7261 10° 5245 20° 2641

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna simboliza guía y claridad en la confusión. Anuncia soluciones y verdades que saldrán a la luz. También sugiere confiar en tu intuición para iluminar el camino y decidir con más seguridad.

Si la luz es fuerte, refleja avance y confianza; si es tenue o se apaga, señala dudas, miedos o estancamiento. Este sueño llama a enfocar metas, pedir apoyo cuando haga falta y planificar con prudencia.