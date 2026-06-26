En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este viernes, 26 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6955 (La Música).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 26 de junio

1° 6955 11° 2568 2° 9944 12° 0630 3° 2478 13° 3548 4° 9763 14° 1692 5° 5887 15° 2776 6° 2743 16° 7046 7° 2078 17° 5239 8° 6986 18° 4562 9° 2017 19° 3637 10° 2841 20° 8773

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con música refleja tu mundo emocional. Melodías suaves traen paz, consuelo o amor; ritmos intensos hablan de pasión, impulso y cambio. Puede señalar necesidad de armonía interior y de expresar lo que callas.

Si la música es discordante o demasiado alta, puede avisar estrés, caos o conflictos. Canciones repetidas señalan un tema pendiente; letras claras dan pistas del mensaje. También invita a reconectar con tu creatividad y disfrutar del presente.