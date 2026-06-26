Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este viernes, 26 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9661 (Escopeta).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 26 de junio

1° 9661 11° 6601 2° 5846 12° 3117 3° 9431 13° 6570 4° 3225 14° 0131 5° 4038 15° 7664 6° 1829 16° 7623 7° 5974 17° 8281 8° 8960 18° 6597 9° 6235 19° 1623 10° 5021 20° 4089

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta señala defensa y control. Sugiere que te sientes amenazado y buscas protegerte o fijar límites. También refleja ira contenida o impulsos agresivos que conviene canalizar con prudencia.

Si disparas, habla de decisiones tajantes o de ir directo a un objetivo. Si está descargada o rota, indica impotencia. Verla a distancia invita a la cautela: mide tus palabras y evita reacciones impulsivas ante conflictos.