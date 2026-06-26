En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este jueves, 25 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7968 (Sobrinos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 25 de junio

1° 7968 11° 7398 2° 6093 12° 7400 3° 0756 13° 3565 4° 6631 14° 2176 5° 9729 15° 8364 6° 7573 16° 1567 7° 1486 17° 0122 8° 3974 18° 3135 9° 1761 19° 5515 10° 3420 20° 5469

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con Sobrinos simboliza vínculos familiares, cuidado y responsabilidad. Muestra tu lado protector o el deseo de guiar a alguien cercano. También sugiere alegría y valora la unión, el afecto y el apoyo en el hogar.

Si el sueño es armónico, indica progreso y apoyo mutuo; si hay conflicto, alerta tensiones o cargas. También alude a nuevos proyectos “como hijos” que requieren atención, o a la necesidad de reconectar con raíces y valores.