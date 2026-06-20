En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 19 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9394 (Cementerio).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 19 de junio

1° 9394 11° 6193 2° 3139 12° 7155 3° 8320 13° 8137 4° 9647 14° 8103 5° 6570 15° 4621 6° 3413 16° 5615 7° 9669 17° 4566 8° 4705 18° 5915 9° 3037 19° 7223 10° 2735 20° 0351

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con Cementerio simboliza cierre de etapas y procesos de duelo. Señala necesidad de soltar cargas, aceptar cambios y honrar lo vivido para avanzar con más calma y claridad.

También puede advertir temores a la muerte, a la soledad o al olvido. Si el sueño es sereno, augura paz y reconciliación interna; si es inquietante, sugiere enfrentar miedos pendientes y buscar apoyo emocional.