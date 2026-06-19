En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este viernes, 19 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1448 (Muerto que habla).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 19 de junio

1° 1448 11° 7903 2° 3346 12° 1026 3° 1452 13° 1259 4° 2415 14° 6771 5° 2711 15° 9237 6° 7207 16° 4077 7° 6104 17° 9352 8° 8937 18° 2717 9° 9030 19° 1002 10° 3568 20° 8003

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla simboliza duelo, recuerdos y asuntos sin resolver. La figura parlante es tu subconsciente: intenta darte un mensaje, consuelo o alerta para integrar la pérdida y decidir con más calma y claridad.

No suele ser premonición; invita a revisar tu vínculo con esa persona y tus emociones actuales. Atiende qué dice: puede señalar culpas, necesidad de perdón, cierre pendiente o una guía para avanzar con paz.