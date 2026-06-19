En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este jueves, 18 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3378 (Ramera).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 18 de junio

1° 3378 11° 6770 2° 1309 12° 2492 3° 5242 13° 6970 4° 2517 14° 2324 5° 0839 15° 8107 6° 5514 16° 7206 7° 5727 17° 3612 8° 5340 18° 0312 9° 8210 19° 7920 10° 4528 20° 3839

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede reflejar conflictos internos sobre deseo, culpa o juicio social. Señala tensión entre placer y valores y la necesidad de reconocer y equilibrar impulsos sin castigarte.

También sugiere alertas sobre relaciones por conveniencia, límites difusos o autoestima. Invita a revisar qué das y qué recibes y a poner límites sanos para evitar sentirte usado o vaciarte emocionalmente.