En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este viernes, 19 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5181 (Las Flores).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 19 de junio

1° 5181 11° 8162 2° 1737 12° 7691 3° 1013 13° 3603 4° 4441 14° 2754 5° 9686 15° 2042 6° 8968 16° 0787 7° 8346 17° 1034 8° 0814 18° 1659 9° 3408 19° 5827 10° 9143 20° 6752

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, amor y esperanza. Indica crecimiento personal, nuevas oportunidades y alegría. Si se ven frescas y coloridas, augura éxitos y relaciones armoniosas.

Si Las Flores aparecen marchitas, rotas o sin color, señala desgaste emocional, duelos o decepciones. Invita a cuidar vínculos y salud. El contexto y tus emociones en el sueño afinan el mensaje.