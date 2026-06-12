En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este viernes, 12 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 6963 (Casamiento).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 12 de junio

1° 6963 11° 0510 2° 5961 12° 7567 3° 4951 13° 5764 4° 7589 14° 9551 5° 3489 15° 0961 6° 0018 16° 5937 7° 7509 17° 3687 8° 2136 18° 7765 9° 9705 19° 6417 10° 2316 20° 8923

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para competir, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento simboliza compromiso, unión y el inicio de una nueva etapa. Puede expresar deseo de estabilidad, crecimiento personal e integración de aspectos de tu personalidad, así como disposición a asumir mayores responsabilidades.

También puede señalar ansiedad o presión social respecto a la pareja, miedo a perder libertad o dudas ante un compromiso. El sentido dependerá del contexto del sueño: emociones, detalles de la ceremonia y tu situación actual.