En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este sábado, 6 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 8074 (Gente Negra).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 6 de junio

1° 8074 11° 5977 2° 2820 12° 8319 3° 9880 13° 4010 4° 9118 14° 6727 5° 2523 15° 8931 6° 9926 16° 2439 7° 1179 17° 9336 8° 0864 18° 6047 9° 2132 19° 2150 10° 7510 20° 9691

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para competir, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra simboliza diversidad, identidad y fuerza interior. Puede invitarte a integrar aspectos olvidados, abrirte a nuevas perspectivas y revisar prejuicios. No habla de otras personas, sino de tus emociones y procesos.

El sentido depende del contexto y de cómo te sentías: si hubo calma, sugiere aceptación; si hubo tensión, invita a explorar miedos aprendidos. Interprétalo desde tu historia personal, con respeto y autoconocimiento.