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Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.
Este sábado, 6 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3618 (Sangre).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 6 de junio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con sangre?
Soñar con sangre puede simbolizar vitalidad, energía y cambios intensos. A veces refleja emociones fuertes, pasión o el costo de una situación. También señala alertas internas sobre límites, miedos o necesidades que requieren atención.
Si la sangre es abundante o oscura, puede apuntar a pérdidas, desgaste o culpa. Verla en heridas sugiere dolor no resuelto. También puede aludir a la menstruación, la fertilidad o a procesos de purificación y transformación personal.