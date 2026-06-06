En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este sábado, 6 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3618 (Sangre).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 6 de junio

1° 3618 11° 9195 2° 4244 12° 9083 3° 2543 13° 2260 4° 7790 14° 0809 5° 0675 15° 6323 6° 6465 16° 0160 7° 9752 17° 5129 8° 5561 18° 4799 9° 4907 19° 6467 10° 0020 20° 9043

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre puede simbolizar vitalidad, energía y cambios intensos. A veces refleja emociones fuertes, pasión o el costo de una situación. También señala alertas internas sobre límites, miedos o necesidades que requieren atención.

Si la sangre es abundante o oscura, puede apuntar a pérdidas, desgaste o culpa. Verla en heridas sugiere dolor no resuelto. También puede aludir a la menstruación, la fertilidad o a procesos de purificación y transformación personal.