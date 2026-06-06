En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este viernes, 5 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1650 (El Pan).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de junio

1° 1650 11° 7327 2° 6922 12° 0787 3° 5048 13° 7568 4° 1098 14° 9536 5° 8080 15° 2038 6° 8397 16° 9857 7° 0002 17° 7370 8° 4915 18° 1289 9° 6466 19° 4773 10° 4930 20° 5676

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con El Pan simboliza sustento, abundancia y seguridad. Señala que tus necesidades básicas se cubren y llegan oportunidades. Evoca hogar, unión y gratitud por lo cotidiano.

Si el pan es fresco indica prosperidad y buenos comienzos; si está duro o quemado, alerta de carencias, tensiones o esfuerzos estériles. Compartir pan sugiere generosidad, apoyo mutuo y vínculos sólidos.