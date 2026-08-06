En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este miércoles, 5 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7733 (Cristo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 5 de agosto

1° 7733 11° 8073 2° 9992 12° 3135 3° 9847 13° 9283 4° 5920 14° 6699 5° 1771 15° 7462 6° 7962 16° 8671 7° 3455 17° 6159 8° 5404 18° 8885 9° 2055 19° 3338 10° 7886 20° 5382

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo suele simbolizar guía espiritual, esperanza y consuelo. Puede indicar que buscas sentido, perdón o fortaleza ante desafíos y que confías en un propósito mayor.

También puede reflejar un llamado a la introspección y a vivir con valores como la compasión y la fe. A veces advierte de culpas no resueltas o la necesidad de reconciliarte contigo y con los demás.