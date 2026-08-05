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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este miércoles, 5 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 5223 (Cocinero).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 5 de agosto
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con cocinero?
Soñar con un cocinero simboliza creatividad, transformación y la capacidad de combinar recursos para nutrir proyectos. Indica que estás “cocinando” ideas, puliendo habilidades o preparando un cambio relevante en tu vida.
Si el cocinero está desordenado o la comida sale mal, refleja estrés, falta de control o emociones mal gestionadas. Si cocina para otros, sugiere deseo de cuidar y recibir reconocimiento; si cocinas tú, habla de autosuficiencia.