Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este miércoles, 5 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 0447 (Muerto).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 5 de agosto

1° 0447 11° 1461 2° 3725 12° 6237 3° 9148 13° 1648 4° 9357 14° 6174 5° 6815 15° 3797 6° 9957 16° 6756 7° 6240 17° 8762 8° 4634 18° 8985 9° 5380 19° 9453 10° 6471 20° 3465

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre de ciclos, transformación y necesidad de soltar. No anuncia fatalidad: refleja temores, culpas o asuntos pendientes. Invita a aceptar cambios y dejar atrás lo que ya no aporta.

Si el difunto es conocido, señala duelo, nostalgia o deseo de despedida; también que valoras sus enseñanzas. El contexto del sueño orienta: emociones, lugar y acciones revelan qué parte de tu vida pide concluir, sanar o renovarse.