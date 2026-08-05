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La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.
Este miércoles, 5 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 0447 (Muerto).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 5 de agosto
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con muerto?
Soñar con un muerto suele simbolizar cierre de ciclos, transformación y necesidad de soltar. No anuncia fatalidad: refleja temores, culpas o asuntos pendientes. Invita a aceptar cambios y dejar atrás lo que ya no aporta.
Si el difunto es conocido, señala duelo, nostalgia o deseo de despedida; también que valoras sus enseñanzas. El contexto del sueño orienta: emociones, lugar y acciones revelan qué parte de tu vida pide concluir, sanar o renovarse.