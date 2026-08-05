En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este miércoles, 5 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7666 (Lombriz).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 5 de agosto

1° 7666 11° 5439 2° 7063 12° 0718 3° 5166 13° 6856 4° 2146 14° 8364 5° 6464 15° 5148 6° 3915 16° 4255 7° 2044 17° 5331 8° 6587 18° 3198 9° 2470 19° 8552 10° 1216 20° 0304

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para competir, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombriz sugiere transformación y crecimiento silencioso. Indica procesos internos, paciencia y fertilidad: algo pequeño que nutre y prepara el terreno para nuevos comienzos.

También puede señalar molestias, lo oculto o algo que te incomoda y necesita atención. Si aparecen muchas o dentro del cuerpo, advierte sobre límites, higiene emocional o asuntos que debes limpiar para avanzar.