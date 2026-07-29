En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este martes, 28 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4466 (Lombriz).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 28 de julio

1° 4466 11° 4479 2° 5012 12° 3260 3° 9684 13° 8607 4° 2962 14° 8151 5° 5366 15° 4297 6° 9192 16° 1378 7° 2261 17° 0787 8° 6453 18° 8872 9° 4593 19° 0312 10° 7778 20° 2300

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombriz puede simbolizar renovación y crecimiento desde lo sencillo. Indica procesos internos, limpieza de lo viejo y fertilidad para nuevos proyectos. También alude a humildad y paciencia: avances lentos pero constantes.

Si la lombriz causa disgusto o invade el cuerpo, refleja ansiedad, culpa o sentirte subestimado. Ver muchas puede señalar problemas ocultos, enredos o necesidad de poner límites. Matarla sugiere cortar hábitos dañinos y estancar cambios.