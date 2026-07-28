En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este martes, 28 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7292 (El Médico).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 28 de julio

1° 7292 11° 2997 2° 3067 12° 4219 3° 5470 13° 1261 4° 0263 14° 5988 5° 2316 15° 2554 6° 4859 16° 9785 7° 3159 17° 0623 8° 7930 18° 6066 9° 8965 19° 4340 10° 6704 20° 0810

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico suele reflejar necesidad de cuidado, revisión interna o búsqueda de guía. Indica que tu mente pide atender emociones, hábitos o decisiones pendientes y que estás listo para sanar y asumir responsabilidad personal.

También puede simbolizar autoridad y diagnóstico: enfrentas verdades y necesitas asesoría antes de actuar. Si el sueño genera ansiedad, invita a poner límites, pedir ayuda y agendar chequeos o cambios que fortalezcan tu bienestar.