Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este martes, 28 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9046 (Tomates).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 28 de julio

1° 9046 11° 4988 2° 3339 12° 0998 3° 3421 13° 6555 4° 7586 14° 8608 5° 3566 15° 5275 6° 3962 16° 0093 7° 3961 17° 7218 8° 6627 18° 8458 9° 4366 19° 6111 10° 8712 20° 6577

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates simboliza vitalidad, abundancia y ciclos que maduran. Tomates rojos y sanos auguran salud, amor estable y proyectos listos para cosechar, con energía creativa y prosperidad.

Si aparecen verdes, aplastados o podridos, advierten retrasos, conflictos y desgaste emocional. También indican enojos reprimidos, tensiones familiares o hábitos poco sanos que conviene atender.