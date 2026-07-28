En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este martes, 28 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2080 (La Bocha).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 28 de julio

1° 2080 11° 5360 2° 5907 12° 2078 3° 4511 13° 4206 4° 3278 14° 7824 5° 0410 15° 4980 6° 4824 16° 2734 7° 7237 17° 6844 8° 4668 18° 4032 9° 8620 19° 8107 10° 2726 20° 8955

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha suele representar foco y dirección. La esfera alude a metas claras, disciplina y la necesidad de mantener el control de las jugadas de tu vida, equilibrando impulso y estrategia para avanzar con precisión.

Si la Bocha aparece perdida, rota o fuera de juego, señala dudas, desorden o falta de control. Si brilla y rueda firme, anuncia oportunidades, cooperación del equipo y resultados por constancia y práctica.