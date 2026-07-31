En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este viernes, 31 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7987 (Piojos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 31 de julio

1° 7987 11° 2983 2° 0245 12° 4416 3° 2222 13° 8175 4° 4698 14° 3400 5° 6824 15° 1663 6° 3557 16° 7582 7° 7749 17° 9872 8° 5771 18° 3403 9° 3352 19° 7531 10° 0268 20° 3118

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos refleja estrés, culpas o situaciones que te incomodan. Simboliza cargas pequeñas pero persistentes que roban energía y autoestima y sugiere necesidad de limpieza emocional y poner límites a influencias negativas.

También puede anunciar cambios: resolver problemas menores, mejorar hábitos o cortar con chismes. Si los quitas en el sueño, indica recuperación de control; si aumentan, advierte atender conflictos antes de que crezcan.