En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este jueves, 30 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0354 (La Vaca).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 30 de julio

1° 0354 11° 3077 2° 5313 12° 7234 3° 0387 13° 1697 4° 4214 14° 8150 5° 1193 15° 7464 6° 7302 16° 5600 7° 0282 17° 7778 8° 9282 18° 3376 9° 5848 19° 5183 10° 1594 20° 2369

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con La Vaca simboliza abundancia, nutrición y estabilidad. Evoca maternidad, paciencia y trabajo fértil. Anuncia prosperidad, seguridad material y conexión con la tierra y con lo esencial.

Si La Vaca es mansa y lechera, augura apoyo, cuidado y ganancias. Si está flaca o enferma, advierte escasez y agotamiento. Agresiva o negra señala miedos, límites y la necesidad de administrar mejor recursos y energía.