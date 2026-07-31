En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este jueves, 30 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 1400 (Huevos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 30 de julio

1° 1400 11° 3076 2° 8375 12° 7357 3° 3008 13° 0791 4° 3196 14° 4264 5° 6922 15° 1175 6° 8187 16° 4325 7° 1447 17° 7311 8° 5359 18° 0415 9° 2375 19° 5562 10° 5591 20° 4760

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos simboliza potencial, nacimiento y nuevas oportunidades. Anuncia ideas por incubar, crecimiento personal y proyectos fértiles. También sugiere abundancia y cuidar lo que está por nacer.

Si los huevos están rotos o se pierden, refleja fragilidad, miedo al fracaso o planes prematuros. Aconseja proteger recursos, ser paciente y evitar prisas: algo aún requiere tiempo para consolidarse.