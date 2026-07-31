En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este viernes, 31 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9667 (Mordida).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 31 de julio

1° 9667 11° 1276 2° 4600 12° 4421 3° 8866 13° 0032 4° 4971 14° 1945 5° 0827 15° 6425 6° 8403 16° 8719 7° 5021 17° 4602 8° 8929 18° 2031 9° 5770 19° 1384 10° 2388 20° 3112

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con una mordida señala alerta y protección. Percibes amenazas, agresiones o críticas que hieren. Refleja vulnerabilidad, rabia contenida o límites invadidos y te invita a cuidarte y fijar fronteras claras.

Según quién muerde y dónde, alude a traición, culpa por dañar, deseo reprimido o conflictos pendientes. El sueño te pide enfrentar el problema, comunicar lo que sientes y recuperar el control de tu espacio y tus límites.